Про це 22 травня повідомили у поліції Києва.

Які деталі конфлікту?

У поліції заявили, що розпочали кримінальне провадження за фактом побиття ветерана. Інцидент стався у Шевченківському районі столиці.

За попередньою інформацією, чоловік отримав тілесні ушкодження під час конфлікту із представниками групи оповіщення – військовослужбовцями ТЦК та СП, а також з представниками Добровольчого формування територіальної громади.

Наразі до Єдиного реєстру досудових розслідувань правоохоронці внесли відомості про інцидент за статтею 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження.

Потерпілому вручено направлення для проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень,

– додали поліцейські.

Наразі триває досудове розслідування.

У Київському міському ТЦК та СП підтвердили, що між військовослужбовцем та ветераном Артемом Морозом виник конфлікт із застосуванням фізичної сили, "яка в даному випадку не може бути нічим виправдана". Учасників інциденту та їхніх керівників притягнуть до дисциплінарної відповідальності.

За даним випадком керівництвом Київського міського ТЦК та СП проводиться службове розслідування результати якого будуть передані до правоохоронних органів для надання правової оцінки,

– додали у ТЦК.

Нагадаємо, у Львові 19 травня стався конфлікт між цивільними та військовими ТЦК. Натовп місцевих жителів "налетів" на бус військовослужбовців, пошкодивши вікно. У результаті цивільні витягнули з машини чоловіка, якого, ймовірно, хотіли мобілізувати.

У Львівському ОТЦК та СП заявили, що дії жителів були неприпустимі, адже вони перешкоджали роботі військових під час мобілізаційних заходів.