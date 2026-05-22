Про це йдеться у заяві Військової служби правопорядку у ЗСУ.

Дивіться також Заробив на авто й гайнув у СЗЧ: старший сержант продав машину свого підрозділу за 60 тисяч

Що відомо про затримання "полтавського палія"?

У ВСП ЗСУ зазначили, що військовослужбовець через соцмережі здійснював публічні заклики та погрози про вчинення терористичного акту та застосування насильства щодо військовослужбовців.

Під час перевірки особи встановлено, що чоловік є фігурантом резонансних відео, відомий у медіапросторі як "полтавський палій",

– підтвердили у ВСП.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Чоловіка супроводили до підрозділу ВСП для з'ясування причин та обставин вчинення правопорушень. Готуватимуться матеріали для передачі до органів досудового розслідування.

Наразі представниками ДБР здійснюється вивчення всіх зібраних матеріалів. Тривають слідчі дії.