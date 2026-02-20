Деталі нападу повідомили у ГУНП Києва 20 лютого.
Дивіться також Кинув гранату у поліцейських: на Буковині поліція затримала колишнього військового
Що відомо про напад військового у Києві?
Як розповіли правоохоронці, до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про госпіталізацію двох киян із ножовими пораненнями. На місце виїхала слідчо-оперативна група.
Поліція встановила, що до 28-річного чоловіка на вулиці підійшов інший у стані алкогольного сп'яніння. Між ними стався конфлікт, адже зловмисник нецензурно висловлювався в бік киянина. Під час сварки незнайомець ударив потерпілого ножем у шию та втік. Пораненого у тяжкому стані госпіталізували.
Далі на сусідній вулиці нападник запропонував 56-річній жінці провести її додому.
Біля під'їзду він нав'язливо наполягав залишитись у неї з ночівлею, а отримавши відмову – дістав ніж та спричинив жінці поранення обличчя,
– додали в поліції.
Патрульні оперативно затримали підозрюваного неподалік місця нападу. Ним виявився 26-річний військовий, який самовільно залишив військову частину.
Слідчі повідомили йому про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство та умисному тяжкому тілесному ушкодженні. За даними правоохоронців, нападнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення.
Схожі напади в Україні
За даними поліції, у Чернівецькій області колишній військовий кинув гранату в бік поліцейської машини. Внаслідок цього поранено двох правоохоронців. У будинку нападника провели обшуки, вилучили зброю та боєприпаси.
Правоохоронці столиці повідомляли, що у Києві на дитячому майданчику батько викрав доньку. Він незаконно вивіз її до Молдови. Згодом дівчинку повернули матері, а батька готують до екстрадиції для слідства.
На Київщині чоловік вдарив військового ТЦК в обличчя. Поліція розпочала кримінальне провадження.