Деталі нападу повідомили у ГУНП Києва 20 лютого.

Що відомо про напад військового у Києві?

Як розповіли правоохоронці, до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про госпіталізацію двох киян із ножовими пораненнями. На місце виїхала слідчо-оперативна група.

Поліція встановила, що до 28-річного чоловіка на вулиці підійшов інший у стані алкогольного сп'яніння. Між ними стався конфлікт, адже зловмисник нецензурно висловлювався в бік киянина. Під час сварки незнайомець ударив потерпілого ножем у шию та втік. Пораненого у тяжкому стані госпіталізували.

Далі на сусідній вулиці нападник запропонував 56-річній жінці провести її додому.

Біля під'їзду він нав'язливо наполягав залишитись у неї з ночівлею, а отримавши відмову – дістав ніж та спричинив жінці поранення обличчя,

– додали в поліції.

Патрульні оперативно затримали підозрюваного неподалік місця нападу. Ним виявився 26-річний військовий, який самовільно залишив військову частину.

Слідчі повідомили йому про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство та умисному тяжкому тілесному ушкодженні. За даними правоохоронців, нападнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення.

