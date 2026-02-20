Ним виявився 48-річний житель Сторожинця, колишній військовослужбовець. Про це повідомляє Нацполіція України.
Що відомо про напад на поліцейських у Сторожинці?
За місцем проживання нападника проведено невідкладний обшук. Поліцейські вилучили ще зброю та боєприпаси. Усі речові докази направлено на експертні дослідження.
Досудове розслідування здійснюється за статтею про посягання на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, що унаслідок вибуху двоє правоохоронців отримали поранення. 23-річний поліцейський сектору реагування перебуває у лікарні в тяжкому стані – за його життя борються лікарі. 31-річний поліцейський-водій Управління поліції охорони отримав легкі тілесні ушкодження, загрози його життю немає.
До розшуку та затримання зловмисника залучили оперативників карного розшуку, слідчих, вибухотехніків, кінологів, патрульні екіпажі та бійців спецпідрозділу КОРД.
На Буковині колишній військовослужбовець напав на поліцейських / Фото поліція
Інші інциденти, пов'язані із сутичками з поліцією
- Зранку 19 лютого в селі Мамалига Чернівецької області поліцейські затримали 39-річного жителя, який перебував у розшуку. Ппід час затримання невідомі блокували рух службового авто і вчиняли супротив вимогам поліцейських. Правоохоронець КОРД зробив попереджувальні постріли у повітря. Внаслідок цих дій ніхто не постраждав.
- У суботу, 14 лютого, поліціянтам у Рівненській області вдалося затримати дезертира, попри збройний опір з його боку. Перед цим 49-річний чоловік вкрав автомобіль і переховувався від слідства.
- У Черкасах 55-річний місцевий житель напав на поліцію та працівників ТЦК, кинувши в їхній бік боєприпас. Чоловіка звинувачують у замаху на вбивство, йому загрожує від 9 до 15 років ув'язнення або довічне покарання.