Им оказался 48-летний житель Сторожинца, бывший военнослужащий. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
Что известно о нападении на полицейских в Сторожинце?
По месту жительства нападающего проведен неотложный обыск. Полицейские изъяли оружие и боеприпасы. Все вещественные доказательства направлены на экспертные исследования.
Досудебное расследование осуществляется по статье о посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, что в результате взрыва двое правоохранителей получили ранения. 23-летний полицейский сектор реагирования находится в больнице в тяжелом состоянии - за его жизнь борются врачи. 31-летний полицейский-водитель Управления полиции охраны получил легкие телесные повреждения, угрозы его жизни нет.
В розыск и задержание злоумышленника привлекли оперативников уголовного розыска, следователей, взрывотехников, кинологов, патрульные экипажи и бойцов спецподразделения КОРД.
На Буковине бывший военнослужащий напал на полицейских / Фото полиция
Другие инциденты, связанные с стычками с полицией
- Утром 19 февраля в селе Мамалыга Черновицкой области полицейские задержали находившегося в розыске 39-летнего жителя. Во время задержания неизвестные блокировали движение служебного автомобиля и сопротивлялись требованиям полицейских. Правоохранитель КОРД произвел предупредительные выстрелы в воздух. В результате этих действий никто не пострадал.
- В субботу, 14 февраля, полицейским в Ровенской области удалось задержать дезертира, несмотря на вооруженное сопротивление с его стороны. Перед этим 49-летний мужчина угнал автомобиль и скрывался от следствия.
- В Черкассах 55-летний местный житель напал на полицию и работников ТЦК, бросив в их сторону боеприпас. Мужчину обвиняют в покушении на убийство, ему грозит от 9 до 15 лет тюрьмы или пожизненное наказание.