Им оказался 48-летний житель Сторожинца, бывший военнослужащий. Об этом сообщает Нацполиция Украины.

Смотрите также В Киеве отец похитил дочь с детской площадки и вывез в Молдову

Что известно о нападении на полицейских в Сторожинце?

По месту жительства нападающего проведен неотложный обыск. Полицейские изъяли оружие и боеприпасы. Все вещественные доказательства направлены на экспертные исследования.

Досудебное расследование осуществляется по статье о посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, что в результате взрыва двое правоохранителей получили ранения. 23-летний полицейский сектор реагирования находится в больнице в тяжелом состоянии - за его жизнь борются врачи. 31-летний полицейский-водитель Управления полиции охраны получил легкие телесные повреждения, угрозы его жизни нет.

В розыск и задержание злоумышленника привлекли оперативников уголовного розыска, следователей, взрывотехников, кинологов, патрульные экипажи и бойцов спецподразделения КОРД.

На Буковине бывший военнослужащий напал на полицейских / Фото полиция

Другие инциденты, связанные с стычками с полицией