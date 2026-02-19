Об этом рассказали в Полиции Киева, і Киевской городской прокуратуре.

Смотрите также На Львовщине отец застрелил 2 детей и убил себя: все, что известно об ужасной трагедии

Что известно о похищении ребенка в Киеве?

43-летний гражданин Украины, которого подозревают в похищении дочери и незаконном вывозе ее в Молдову, до инцидента имел право видеться с детьми только дистанционно – через телефонные разговоры и видеосвязь.

На момент происшествия суд еще не принял решение, с кем после развода останутся трехлетняя девочка и ее девятилетний брат. Параллельно рассматривались вопросы относительно алиментов и порядка участия отца в воспитании.

По информации правоохранителей, после расторжения брака между киевлянами возник спор относительно проживания детей. До окончательного вердикта мужчине разрешили контактировать с ними только онлайн в определенное время и в присутствии матери.

В прокуратуре отмечают, что 6 октября 2025 года в Голосеевском районе столицы мужчина пришел на детскую площадку, где девочка находилась с прабабушкой, забрал ее и уехал на автомобиле в неизвестном направлении. После этого связь с ребенком была потеряна.

С тех пор девочка не имела контакта с матерью и старшим братом. Следствие установило, что отец вместе с новой женой и их общим ребенком вывез ее за границу. Пересечь государственную границу он смог, воспользовавшись статусом многодетного отца.

Ребенка объявили в международный розыск. Мужчине заочно объявили подозрение за незаконное лишение свободы или похищение человека, а также за умышленное невыполнение судебного решения.

Девочку нашли в молдавском городе Кагула. Отца ребенка задержали молдавские правоохранители.

Полицейские сообщили, что после вывоза за границу ребенок находился у посторонних лиц в ненадлежащих санитарных условиях. Впоследствии его вернули матери. По предварительным данным, угрозы жизни и здоровью девочки нет.

Сейчас мужчину готовят к экстрадиции в Украину для привлечения к уголовной ответственности.

Ранее другого ребенка похищали в Черновицкой области