Про це повідомила Національна поліція Буковини.

Що відомо про стрілянину під час затримання?

Зранку 19 лютого в селі Мамалига Чернівецької області поліцейські викрили 39-річного жителя, який перебував у розшуку за військовий злочин. Як пишуть правоохоронці, чоловіка підозрюють у "вчиненні злочину проти встановленого порядку несення військової служби".

В пресслужбі вказують, що під час затримання невідомі блокували рух службового авто і вчиняли супротив вимогам поліцейських.

Ситуація, яка сталася на Буковині: дивіться відео

Щоб припинити це, правоохоронець зробив попереджувальні постріли у повітря. Внаслідок цих дій ніхто не постраждав.

В поліції розпочали службову перевірку. Там додали, що також нададуть правову оцінку громадянам, які перешкоджали правоохоронцям.

Також мережею шириться відео з місця події. Як повідомляють в телеграм-каналах, правоохоронці забрали ключі з машини затриманого.

Після цього, невідомий чоловік підбіг та пробив колеса службового авто вилами. Інші намагались перекрити рух транспорту та вступали в бійку.

Сутичка в Чернівецькій області: дивіться відео

Де ще в Україні були випадки стрілянини?