Про це повідомила Національна поліція Буковини.
Що відомо про стрілянину під час затримання?
Зранку 19 лютого в селі Мамалига Чернівецької області поліцейські викрили 39-річного жителя, який перебував у розшуку за військовий злочин. Як пишуть правоохоронці, чоловіка підозрюють у "вчиненні злочину проти встановленого порядку несення військової служби".
В пресслужбі вказують, що під час затримання невідомі блокували рух службового авто і вчиняли супротив вимогам поліцейських.
Ситуація, яка сталася на Буковині: дивіться відео
Щоб припинити це, правоохоронець зробив попереджувальні постріли у повітря. Внаслідок цих дій ніхто не постраждав.
В поліції розпочали службову перевірку. Там додали, що також нададуть правову оцінку громадянам, які перешкоджали правоохоронцям.
Також мережею шириться відео з місця події. Як повідомляють в телеграм-каналах, правоохоронці забрали ключі з машини затриманого.
Після цього, невідомий чоловік підбіг та пробив колеса службового авто вилами. Інші намагались перекрити рух транспорту та вступали в бійку.
Сутичка в Чернівецькій області: дивіться відео
Де ще в Україні були випадки стрілянини?
У Чернівцях 7 лютого під час перевірки документів чоловік поранив військовослужбовця ТЦК гострим предметом і намагався втекти, після чого той застосував травматичну зброю. Нападника затримали поліцейські.
У Львові 44-річна жінка відкрила вогонь по мікроавтобусу групи оповіщення ТЦК, інцидент стався на вулиці Космічній 2 лютого. Ніхто не постраждав, місцевій жительці повідомили про підозру в хуліганстві, їй загрожує до семи років ув'язнення, триває досудове розслідування.
На Житомирщині 31 січня під час мобілізаційних заходів виник конфлікт між військовослужбовцем ТЦК і місцевим жителем, у ході якого ветеран відкрив постріл зі стартового пістолета. Жодна цивільна особа не постраждала, поліцейські швидко припинили сутичку, а обставини інциденту наразі з'ясовуються.