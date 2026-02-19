Внаслідок інциденту двоє правоохоронців зазнали поранень, у місті введено спеціальну поліцейську операцію. Про це повідомляє Національна поліція України.

Що відомо про вибух?

Увечері 19 лютого, близько 22:50, у місті Сторожинець Чернівецького району невідомий кинув вибуховий пристрій у напрямку службового автомобіля поліції.

За попередньою інформацією, йдеться про гранату. Унаслідок вибуху двоє поліцейських отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їм оперативно надали медичну допомогу, наразі лікарі оцінюють їхній стан.

На місці працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та обставини події.

У місті введено спеціальну поліцейську операцію для розшуку нападника. Деталі інциденту та правова кваліфікація події будуть повідомлені згодом.