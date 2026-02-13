Внаслідок події загинула людина. Також є постраждалі. Про деталі інциденту проінформувала поліція Києва.
Дивіться також Побила до смерті тримісячного сина: у Львові суд виніс вирок молодій мамі
Що відомо про смертельний вибух гранати у Києві?
Як повідомили у поліції Києва, вибух стався близько 02:00 в Оболонському районі столиці. Попередньо, 29-річний військовослужбовець завітав до свого товариша. Загалом там компанія з семи людей розпивала алкоголь, як потім між ними виник конфлікт.
Тоді, за даними правоохоронців, зловмисник підірвав гранату Ф-1 у квартирі. Внаслідок детонації на місці загинув 45-річний власник оселі.
Іншого чоловіка 36 років госпіталізували з пораненнями тіла. Сам фігурант також постраждав – в нього осколкові поранення ноги. Він перебуває під наглядом медиків та поліції.
У ході розшукових заходів патрульні поліцейські та оперативники затримали фігуранта,
– йдеться в повідомленні.
Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за однією зі статей Кримінального кодексу України. Правопорушника підозрюють в умисному вбивстві.
Останні кримінальні новини
У Львові 21-річну жінку ув'язнили за побиття тримісячного сина. За даними Личаківського суду, матір трясла немовля та кидала його в колиску. Від отриманих травм дитина померла.
В Одесі мобілізованого чоловіка з травмами доправили до лікарні після затримання військовими ТЦК. Родичі заявляють про побиття, тоді як обласний Центр комплектування заперечує звинувачення.
Нещодавно у Берліні знайшли мертвою 40-річну українку. За підозрою у вбивстві затримали 46-річного українця.