Внаслідок події загинула людина. Також є постраждалі. Про деталі інциденту проінформувала поліція Києва.

Що відомо про смертельний вибух гранати у Києві?

Як повідомили у поліції Києва, вибух стався близько 02:00 в Оболонському районі столиці. Попередньо, 29-річний військовослужбовець завітав до свого товариша. Загалом там компанія з семи людей розпивала алкоголь, як потім між ними виник конфлікт.

Тоді, за даними правоохоронців, зловмисник підірвав гранату Ф-1 у квартирі. Внаслідок детонації на місці загинув 45-річний власник оселі.

Іншого чоловіка 36 років госпіталізували з пораненнями тіла. Сам фігурант також постраждав – в нього осколкові поранення ноги. Він перебуває під наглядом медиків та поліції.

У ході розшукових заходів патрульні поліцейські та оперативники затримали фігуранта,

– йдеться в повідомленні.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за однією зі статей Кримінального кодексу України. Правопорушника підозрюють в умисному вбивстві.

