Про це пише німецьке видання Bild. Справа щодо вбивства громадянки Україні перебуває на контролі посольства.

Що відомо про вбивство українки в Берліні?

40-річна громадянка України була знайдена вбитою в районі зеленої зони на Альтенгофер-штрассе в Берліні. Її виявили біля дитячого майданчика. На снігу поруч з тілом поліціянти знайшли термочашку, електронну сигарету, рюкзак та шарф. Правоохоронці підозрюють, що жінку міг вбити чоловік, особу якого встановили під час слідчих дій. На верхній частині її тіла були важкі травми. Ймовірним вбивцею міг бути 46-річний українець.

Берлінська поліція підтвердила факт загибелі громадянки України 9 лютого 2026 року в Берліні. Розслідується ймовірність убивства. Затриманий підозрюваний також є громадянином України,

– підтвердили в українському посольстві.

Поліцейські наразі не розповідають про мотиви вбивства та перебіг подій. Журналісти дізналися, що жінка могла бути знайомою з жертвою. Однак правоохоронці цю інформацію офіційно не підтверджували.

