Обставини загибелі Адаріча розслідує поліція Мілана. Про це пише видання Corriere della Sera.

Чому міг загинути Олександр Адаріч?

Олександр Адаріч перебував у Мілані в елітному готелі типу B&B. Увечері український бізнесмен мав поїхати звідти. Однак просто в готелі Адаріч випав з вікна. Поліцейські підозрюють, що до цього причетний "таємничий чоловік".

Поліціянти пишуть, що 54-річний Олександр Адаріч мав подвійне громадянство – українське та румунське. Для визначення причини його загибелі будуть відновлювати шляхи пересування Адаріча в Мілані та з'ясовувати, хто в той день був з ним в апартаментах.

Першочергово стало відомо, що щонайменше двоє людей поспіхом залишили будівлю після інциденту. У номері поліцейські знайшли документи з різними іменами. Вважається, що загибель Адаріча могла бути пов'язана з його професійною діяльністю і діловими зв’язками.

Поліція розглядає кілька версій події, включно з тим, що це могло бути інсценування власної смерті Адаріча, а загинув він насправді раніше.

Слідчі знайшли дружину бізнесмена, однак вона не розповіла жодних потрібних деталей. Робота над розслідуванням триває.

Що відомо про Олександра Адаріча?