Обстоятельства гибели Адарича расследует полиция Милана. Об этом пишет издание Corriere della Sera.

Почему мог погибнуть Александр Адарич?

Александр Адарич находился в Милане в элитном отеле типа B&B. Вечером украинский бизнесмен должен был уехать оттуда. Однако прямо в отеле Адарич выпал из окна. Полицейские подозревают, что к этому причастен "таинственный человек".

Полицейские пишут, что 54-летний Александр Адарич имел двойное гражданство – украинское и румынское. Для определения причины его гибели будут восстанавливать пути передвижения Адарича в Милане и выяснять, кто в тот день был с ним в апартаментах.

Первоначально стало известно, что по меньшей мере два человека поспешно покинули здание после инцидента. В номере полицейские нашли документы с разными именами. Считается, что гибель Адарича могла быть связана с его профессиональной деятельностью и деловыми связями.

Полиция рассматривает несколько версий произошедшего, включая то, что это могла быть инсценировка собственной смерти Адарича, а погиб он на самом деле раньше.

Следователи нашли жену бизнесмена, однако она не рассказала никаких нужных деталей. Работа над расследованием продолжается.

Что известно об Александре Адариче?