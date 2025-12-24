Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Irish Times.

Смотрите также В Ивано-Франковске после драки под ночным клубом погиб студент: назвали его имя

Что рассказал подозреваемый в суде?

Сомалиец во время судебного заседания выразил соболезнования из-за трагедии, которая произошла, и сказал, что хочет "попросить прощения за ребенка". В то же время он признал, что его паспорт с указанным возрастом 17 лет является фальшивым.

Подозреваемый объяснил, что его "страна развалилась, и любой может сделать документ, где будет написано, что ему 17". Его личность не обнародуют, поскольку дело до сих пор рассматривают так, будто он несовершеннолетний.

По данным издания, сторона обвинения намерена передать это дело на рассмотрение в Центральный уголовный суд. Сомалийца же пока решили оставить под стражей, он подавал ходатайство о залоге.

Отмечается, что ирландские правоохранители с ноября пытаются связаться с сомалийскими властями через посольство в Брюсселе для подтверждения документов, но пока это "односторонний процесс".

Что известно об убийстве Вадима?