Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Сколько целей сбила украинская ПВО?

По состоянию на утро 5 февраля Россия выпустила на украинские мирные города две баллистические ракеты "Искандер-М", а также 183 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и других.

Атаку оккупанты осуществляли из Брянска, Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и с временно оккупированных территорий Донецка и Крыма.

В Воздушных силах уточнили, что около 110 беспилотников были "Шахедами".

В то же время небо защищали украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Силам обороны удалось ликвидировать или обезвредить 156 вражеских БпЛА.

К сожалению, зафиксировано попадание баллистических ракет и 22 ударных дронов на 16 локациях, а также падение обломков от сбитых дронов на 7 локациях.

Напоминаем, тревога в некоторых областях Украины продолжается до сих пор, поэтому находитесь в безопасных местах.

Куда этой ночью била Россия?