Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Сколько целей сбила украинская ПВО?
По состоянию на утро 5 февраля Россия выпустила на украинские мирные города две баллистические ракеты "Искандер-М", а также 183 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и других.
Атаку оккупанты осуществляли из Брянска, Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и с временно оккупированных территорий Донецка и Крыма.
В Воздушных силах уточнили, что около 110 беспилотников были "Шахедами".
В то же время небо защищали украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Силам обороны удалось ликвидировать или обезвредить 156 вражеских БпЛА.
К сожалению, зафиксировано попадание баллистических ракет и 22 ударных дронов на 16 локациях, а также падение обломков от сбитых дронов на 7 локациях.
Напоминаем, тревога в некоторых областях Украины продолжается до сих пор, поэтому находитесь в безопасных местах.
Куда этой ночью била Россия?
Ударные дроны летели на столицу. Жители города слышали взрывы, в нескольких районах фиксируют последствия. В Оболонском районе горели авто на стоянке, в Соломенском районе пострадал человек, взрывной волной повреждены окна в по меньшей мере четырех жилых домах, есть повреждения детского сада и хозяйственной постройки. У Дарницком районе произошло падение обломков возле кафе, расположенного в жилом доме, повреждений нет. У Шевченковском районе в результате попадания в 4-х этажное офисное здание произошел пожар.
Вечером 4 февраля в Кривом Роге прогремел взрыв после тревоги из-за угрозы баллистики – атака была направлена на объект инфраструктуры.
Россия нанесла удар по Сумской области. В результате атак зафиксированы значительные разрушения объектов гражданской инфраструктуры, жилых домов и хозяйственных построек. Получили ранения семь человек.