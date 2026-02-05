Правоохранители Сумщины фиксируют последствия атаки. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Что известно о последствиях атаки?

В результате очередных обстрелов со стороны российской армии на территории Сумской области ранения получили семь человек. Пострадавшие – жители разных районов региона.

По данным правоохранителей, в результате атак зафиксированы значительные разрушения объектов гражданской инфраструктуры, жилых домов и хозяйственных построек. На местах попаданий работали следственно-оперативные группы и взрывотехники.

Исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщил, что около 02:30 зафиксировано попадание во двор многоквартирного дома в Заречном районе Сум. Предварительно, удар был нанесен БпЛА типа "Герань-2".

В результате атаки выбито более 50 окон в многоэтажке, также повреждены автомобили. Информация о масштабах разрушений уточняется.

Правоохранители документируют последствия обстрелов и собирают доказательства военных преступлений, совершенных Россией.

Последствия атаки на Сумщину / Национальная полиция Украины

Что известно о последствиях ночной атаки на Украину?