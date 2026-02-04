Об этом сообщает руководитель областной военной администрации Иван Федоров.

Какие последствия российского удара?

Воздушная тревога на территории всех районов Запорожской области объявлена еще с 09:19. Ориентировочно в 20:31 начальник ОВА сообщил о фиксации вражеского беспилотника неустановленного типа в направлении Хортицкого района.

Через 2 минуты Иван Федоров сообщил о взрывах, которые слышали в Запорожской области. Впоследствии воздушные цели зафиксировали в направлении Днепровского и Хортицкого районов. Позже он предоставил информацию о последствиях удара.

Россияне нанесли удар по объекту инфраструктуры. Есть возгорание. Предварительно, без пострадавших,

– написал он.

Дополнительных подробностей относительно масштабов разрушений и повреждений в результате удара не указывают. Очевидно детали выясняют.