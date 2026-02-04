Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что, по данным правоохранителей, одна кассета не разорвалась. Саперам пришлось разминировать ее, чтобы люди могли вернуться в свои дома.

"У нас ночью били и по городу, и по пригороду ракетами и беспилотниками. Сначала удары в половине первого ночи, потом около двух ночи. Это Салтовский район. Били из "Торнадо-С", из РСЗО. Вторую ночь подряд бьют, используя именно кассетные снаряды", – сказала она.

Впоследствии были удары по другому району Харькова. Для атаки враг использовал беспилотники "Молнии". Оккупанты пытались бить по инфраструктуре.

К счастью, нет людей, которые серьезно пострадали. Однако есть повреждения объектов инфраструктуры и частных домов. Еще ночью все начали ремонтировать и ликвидировать последствия.

Россия атакует Харьков: последние новости