О последствиях атаки сообщил мэр города Игорь Терехов. Рассказываем, что известно на данный момент.
Хронология атаки Дроны уже над Украиной: где сейчас есть опасность из-за российских БпЛА
Что известно об обстреле Харькова ночью 4 февраля и его последствиях?
Воздушная тревога в Харькове продолжается с 20:38 предыдущих суток, 3 февраля. Ночью российская армия продолжала свои воздушные атаки.
Воздушные силы отчитывались о движении ударных БпЛА в регионе. А также предупреждали о скоростной цели на Харьков.
Первый сильный взрыв услышали в некоторых районах Харькова через несколько минут после полуночи. Впоследствии в городе прозвучала еще серия взрывов.
В ОВА сообщили предварительную информацию, что под ударом оказался Немышлянский район города. Через несколько минут городской голова Харькова Игорь Терехов написал, что враг нанес два ракетных удара.
Один был в ближайшем пригороде, другой – в Салтовском районе. На места попаданий поехали соответствующие службы. Уже известно, что повреждены частные жилые дома.
Ближе к 2 ночи стало известно, что кроме ракетного удара было попадание БпЛА в Салтовском районе. К счастью, без пострадавших.
Где еще раздавались взрывы во время этой атаки?
Так же после полуночи сообщения о взрывах или работе ПВО поступали из Одесской и Запорожской областей, а также из города Сумы.
Ранее днем оккупанты атаковали дронами Запорожье, погибли двое молодых людей и еще более 10 получили травмы. БпЛА повредили 4 многоэтажки, машины и нежилые помещения.