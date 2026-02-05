Правоохоронці Сумщини фіксують наслідки атаки. Про це повідомили у Національній поліції України.
Що відомо про наслідки атаки?
Унаслідок чергових обстрілів з боку російської армії на території Сумської області поранення отримали семеро осіб. Постраждалі – жителі різних районів регіону.
За даними правоохоронців, внаслідок атак зафіксовано значні руйнування об'єктів цивільної інфраструктури, житлових будинків та господарських споруд. На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки.
Виконуючий обов'язки Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що близько 02:30 зафіксовано влучання у двір багатоквартирного будинку в Зарічному районі Сум. Попередньо, удар було завдано БпЛА типу "Герань-2".
Унаслідок атаки вибито понад 50 вікон у багатоповерхівці, також пошкоджено автомобілі. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.
Правоохоронці документують наслідки обстрілів і збирають докази воєнних злочинів, скоєних Росією.
Що відомо про наслідки нічної атаки на Україну?
Ворог атакував щонайменше чотири райони Києва. Також наслідки фіксують і в області. У Солом'янському районі постраждала людина – жінка 79 років, її госпіталізували. Ще одній 89-річній жінці лікарі надали допомогу на місці.
У Запорізькій області росіяни вдарили по інфраструктурі, що спричинило пожежу, попередньо без постраждалих. Повітряні цілі були зафіксовані у напрямку Дніпровського та Хортицького районів, деталі руйнувань уточнюються.
Протягом ночі Сили ППО знешкодили 156 ворожих БпЛА. Ворог атакував Україну двома ракетами Іскандер-М, а також 183 дронами. Близько 110 із них "Шахеди". На жаль, зафіксовано влучання на 16 локаціях.