Данные о потерях за последние сутки обнародовали в Генштабе ВСУ.
Какие потери за последние сутки понесла Россия?
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:
- личного состава – около 1 243 840 (+770) человек;
- танков – 11 642 (+5);
- боевых бронированных машин – 23 996 (+4);
- артиллерийских систем – 36 975 (+60);
- РСЗВ – 1 636 (+2);
- средств ПВО – 1 293 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 125 094 (+1 351);
- крылатых ракет – 4 245 (+40);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 77 149 (+200);
- специальной техники – 4 062 (+0).
Потери россиян по состоянию на 5 февраля / Инфографика Генштаба ВСУ
Украинские силы уничтожают оккупантов и важные объекты: что известно?
В Купянске, по состоянию на 4 февраля, в окружении Сил обороны находятся около 50 оккупантов. По словам представителя группировки Объединенных сил подполковника Виктора Трегубова, количество оккупантов постоянно уменьшается из-за разведывательно-штурмовых операций украинцев.
В Генштабе ВСУ официально подтвердили уничтожение тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепёк" противника, которую удалось поразить на территории Белгородской области России.
Украинским военным удалось атаковать учебный центр подготовки пилотов и производства FPV-дронов российской армии в районе населенного пункта Камыш-Заря Запорожской области.