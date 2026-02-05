Данные о потерях за последние сутки обнародовали в Генштабе ВСУ.

Смотрите также Полсотни россиян в окружении: ситуация в Купянске играет в пользу Сил обороны

Какие потери за последние сутки понесла Россия?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 243 840 (+770) человек;
  • танков – 11 642 (+5);
  • боевых бронированных машин – 23 996 (+4);
  • артиллерийских систем – 36 975 (+60);
  • РСЗВ – 1 636 (+2);
  • средств ПВО – 1 293 (+0);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 125 094 (+1 351);
  • крылатых ракет – 4 245 (+40);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 77 149 (+200);
  • специальной техники – 4 062 (+0).

Потери россиян по состоянию на 5 февраля
Потери россиян по состоянию на 5 февраля / Инфографика Генштаба ВСУ

Украинские силы уничтожают оккупантов и важные объекты: что известно?

  • В Купянске, по состоянию на 4 февраля, в окружении Сил обороны находятся около 50 оккупантов. По словам представителя группировки Объединенных сил подполковника Виктора Трегубова, количество оккупантов постоянно уменьшается из-за разведывательно-штурмовых операций украинцев.

  • В Генштабе ВСУ официально подтвердили уничтожение тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепёк" противника, которую удалось поразить на территории Белгородской области России.

  • Украинским военным удалось атаковать учебный центр подготовки пилотов и производства FPV-дронов российской армии в районе населенного пункта Камыш-Заря Запорожской области.