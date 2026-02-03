Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. По состоянию на сейчас уточняют данные о нанесенном ущербе и потерях российской армии.

Смотрите также "Такого масштаба еще не было": 80 оккупантов и 20 единиц техники уничтожил "Спартан" за один бой

Какие потери нанесли врагу?

Согласно обнародованной информации, в районе населенного пункта Камыш-Заря Запорожской области нашим силам удалось атаковать учебный центр подготовки пилотов и производства FPV-дронов российской армии.

В то же время на временно оккупированной территории этого региона у Хлеборобного поразили сосредоточение живой силы врага. Также ранее ударили по личному составу в районе Теребрено Белгородской области России.

Кроме вышеупомянутого, по данным Генштаба, в районе населенного пункта Барановка на временно оккупированной территории Донецкой области украинские бойцы атаковали станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Также в Генштабе ВСУ наконец официально подтвердили уничтожение тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепёк" противника, которую удалось поразить накануне на территории Белгородской области России.

Отметим, что ТОС-1А "Солнцепек" является тяжелой огнеметной системой, которая стреляет термобарическими боеприпасами, нанося масштабные разрушения. Ее применяют для поражения техники и уничтожения зданий.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются. Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора,

– говорится в сообщении.

Что ранее атаковали ВСУ?