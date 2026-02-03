Об этом сообщил командир 3-й бригады оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана "Спартан" Нацгвардии Украины Владислав Саенко в комментарии для АрмияInform.
Что известно о бое, в котором россияне понесли значительные потери?
В атаке на Покровском направлении враг задействовал около сотни штурмовиков и более двух десятков единиц легкой техники – мотоциклы, квадроциклы и автомобили типа "УАЗ" и "Нива".
Движение противника заблаговременно обнаружили с передовых наблюдательных пунктов, после чего украинские военные привлекли беспилотники, тяжелые дроны-бомберы и FPV-камикадзе. В результате
Силы обороны уничтожили около 80 оккупантов и сожгли вражескую технику. Кроме того, двух российских штурмовиков было взято в плен. По словам офицера, отбитый штурм стал крупнейшим за все время пребывания бригады "Спартан" на этом направлении.
Какие еще потери имеют россияне в войне с Украиной?
Потери личного состава России с начала вторжения составляют примерно 1 242 290 человек, из которых 760 потерь за последние сутки. За последние сутки уничтожено 6 танков, 4 боевые бронированные машины, 53 артиллерийские системы и 1 171 беспилотник.
Военнослужащие батальона беспилотных систем "Булава" 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев провели уникальную боевую операцию, во время которой впервые поразили и уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепёк" прямо на территории России.
2 февраля Силы обороны Украины нанесли серию точечных ударов по ключевым военным объектам на временно оккупированных территориях. Под поражение попали два командных пункта и склад боеприпасов в районах Кураховки в Донецкой области и вблизи Успеновки и Гуляйполя в Запорожье.