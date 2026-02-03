Об этом сообщил командир 3-й бригады оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана "Спартан" Нацгвардии Украины Владислав Саенко в комментарии для АрмияInform.

Что известно о бое, в котором россияне понесли значительные потери?

В атаке на Покровском направлении враг задействовал около сотни штурмовиков и более двух десятков единиц легкой техники – мотоциклы, квадроциклы и автомобили типа "УАЗ" и "Нива".

Движение противника заблаговременно обнаружили с передовых наблюдательных пунктов, после чего украинские военные привлекли беспилотники, тяжелые дроны-бомберы и FPV-камикадзе. В результате

Силы обороны уничтожили около 80 оккупантов и сожгли вражескую технику. Кроме того, двух российских штурмовиков было взято в плен. По словам офицера, отбитый штурм стал крупнейшим за все время пребывания бригады "Спартан" на этом направлении.

