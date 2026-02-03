Россия продолжает использовать тактику проникновения в населенные пункты малыми группами. Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.
Как изменилась линия фронта?
Российские оккупационные войска 2 февраля продолжили наступательные действия на севере Сумской области, однако подтвержденных территориальных продвижений не зафиксировано.
По неподтвержденным данным российских военных блогеров, подразделения России якобы продвинулись в районе населенных пунктов Покровка и Лукашевка вблизи границы. В то же время в ISW отмечают, что подобные заявления могут быть элементом информационно-психологической кампании, направленной на создание впечатления "обвала фронта" в Украине.
Также сообщается об атаках российских войск в приграничных районах Сумской и Курской областей, в частности вблизи Андреевки, Алексеевки, Юнаковки и Яблоновки. Один из российских военкоров заявил, что во время попыток захвата села Рыжевка погибло более 200 российских военных за последние три недели.
Линия фронта по состоянию на 3 февраля / карты ISW
На Харьковщине российские силы осуществляли наступательные действия в районе Волчанска и к северу от Купянска. По данным ISW, зафиксировано незначительное продвижение россиян в южной части Волчанска и к северо-востоку от Песчаного вблизи Купянска.
В то же время российские войска продолжают наступательные операции и на Донецкой области. Бои продолжаются в районах Славянска, Лимана, Константиновки, Покровска и Дружковки. Украинские военные сообщают об активном применении врагом дронов, артиллерии и тактической авиации, а также о попытках проникновения малыми штурмовыми группами.
У Запорожской области российские подразделения пытались продвинуться в направлении Гуляйполя и Орехова, однако подтвержденных изменений линии фронта также нет.
Боевых действий в течение 1 и 2 февраля на Херсонской области – не зафиксировано.
Что говорят украинские военные о ситуации на фронте?
Россия несет значительные потери на войне из-за интенсивных боев и эффективного противодействия со стороны Сил обороны Украины. Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин отметил, что использование дронов позволяет ВСУ удерживать вражескую пехоту на расстоянии и снижает эффективность российских наступлений.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал, что Россия активно перемещает технику и военных через Мариуполь на Гуляйпольское направление, считая его приоритетным. На Гуляйпольском направлении россияне ожидают улучшения погодных условий для продолжения штурмов.
Юрий Федоренко, командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", объяснил 24 Каналу, что россияне, не достигая успеха на фронте, перешли к террору городов и инфильтрации небольших групп в населенные пункты. Украинские защитники, несмотря на преимущество врага, сдерживают его продвижение, используя контрдиверсионную деятельность для нейтрализации инфильтрационных групп.