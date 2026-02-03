Россия продолжает использовать тактику проникновения в населенные пункты малыми группами. Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

Как изменилась линия фронта?

Российские оккупационные войска 2 февраля продолжили наступательные действия на севере Сумской области, однако подтвержденных территориальных продвижений не зафиксировано.

По неподтвержденным данным российских военных блогеров, подразделения России якобы продвинулись в районе населенных пунктов Покровка и Лукашевка вблизи границы. В то же время в ISW отмечают, что подобные заявления могут быть элементом информационно-психологической кампании, направленной на создание впечатления "обвала фронта" в Украине.

Также сообщается об атаках российских войск в приграничных районах Сумской и Курской областей, в частности вблизи Андреевки, Алексеевки, Юнаковки и Яблоновки. Один из российских военкоров заявил, что во время попыток захвата села Рыжевка погибло более 200 российских военных за последние три недели.

Линия фронта по состоянию на 3 февраля / карты ISW

На Харьковщине российские силы осуществляли наступательные действия в районе Волчанска и к северу от Купянска. По данным ISW, зафиксировано незначительное продвижение россиян в южной части Волчанска и к северо-востоку от Песчаного вблизи Купянска.

В то же время российские войска продолжают наступательные операции и на Донецкой области. Бои продолжаются в районах Славянска, Лимана, Константиновки, Покровска и Дружковки. Украинские военные сообщают об активном применении врагом дронов, артиллерии и тактической авиации, а также о попытках проникновения малыми штурмовыми группами.

У Запорожской области российские подразделения пытались продвинуться в направлении Гуляйполя и Орехова, однако подтвержденных изменений линии фронта также нет.

Боевых действий в течение 1 и 2 февраля на Херсонской области – не зафиксировано.

Что говорят украинские военные о ситуации на фронте?