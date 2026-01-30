Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко объяснил 24 Каналу, что часть подразделений ожидает вблизи Гуляйполя, или прогнется направление.

Смотрите также: Оккупанты забрасывают Гуляйполе минами с неба из-за невозможности штурмовать город

Что происходит на Гуляйпольском направлении?

На этом направлении россияне не собираются уменьшать давление и продолжат штурмы, когда будут соответствующие погодные условия, потому что считают это слабым участком.

Идет большая переброска авто- и бронетехники, леса для обустройства позиций и большого количества генераторов. Также на направлениях Гуляйполя и Бердянска наблюдалась массовая переброска живой силы – автобусы с военными в сопровождении военной полиции с проблесковыми маячками.

Однако россияне размещаются не непосредственно на линии фронта и не участвуют в штурмах.

России серьезно помогли срочники и новые контрактники. Если мы устоим и не дадим повторить ситуацию после Угледара, когда россияне достаточно быстро дошли до Курахово, то вполне возможно, что эти подразделения или растянут по другим точкам для попыток прорезать нашу оборону, или массово перебросят в другую точку, где будет потребность пополнять личный состав,

– пояснил Андрющенко.

Что еще известно о ситуации на Гуляйпольском направлении?