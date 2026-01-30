Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко пояснив 24 Каналу, що частина підрозділів очікує поблизу Гуляйполя, чи прогнеться напрямок.

Дивіться також: Окупанти закидають Гуляйполе мінами з неба через неможливість штурмувати місто

Що відбувається на Гуляйпільському напрямку?

На цьому напрямку росіяни не збираються зменшувати тиск і продовжать штурми, коли будуть відповідні погодні умови, бо вважають це слабкою ділянкою.

Йде велике перекидання авто- та бронетехніки, лісу для облаштування позицій та великої кількості генераторів. Також на напрямках Гуляйполя та Бердянська спостерігалося масове перекидання живої сили – автобуси з військовими в супроводі військової поліції з проблисковими маячками.

Проте росіяни розміщуються не безпосередньо на лінії фронту і не беруть участь у штурмах.

Росії серйозно допомогли строковики та нові контрактники. Якщо ми встоїмо і не дамо повторити ситуацію після Вугледару, коли росіяни досить швидко дійшли до Курахового, то цілком можливо, що ці підрозділи або розтягнуть по інших точках для спроб прорізати нашу оборону, або масово перекинуть в іншу точку, де буде потреба поповнювати особовий склад,

– пояснив Андрющенко.

Що ще відомо про ситуацію на Гуляйпільському напрямку?