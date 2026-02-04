Об этом сообщил представитель группировки Объединенных сил подполковник Виктор Трегубов в комментарии "Украинской правде".

Смотрите также Купянск-Узловой под полным контролем Сил обороны, – DeepState

Какая ситуация в Купянске сейчас?

По словам Трегубова, сейчас в окружении Сил обороны в городе находится около 50 россиян.

До 50, несколько севернее центра, в районе больницы,

– уточнил спикер.

В то же время офицер отметил, что количество оккупантов уменьшается, поскольку украинские защитники проводят разведывательно-штурмовые действия по выявлению и ликвидации противника. Он добавил, что россияне погибают по несколько человек в день под обстрелами и ударами дронов.

Ранее, 2 февраля, в эфире телемарафона Трегубов заявлял, что россияне, которые просочились в Купянск малыми пехотными группами, на самом деле обречены.

В то же время для Сил обороны сложилась положительная ситуация на Северо-Слобожанском направлении, в частности в городе Купянск.

Почему россияне потерпели провал в Купянске?

Агент партизанского движения "Атеш", который находится в составе 122-й мотострелкового полка, сообщил, что российское командование само загнало в ловушку своих солдат. По его словам, командование, стремясь как можно быстрее отчитаться Кремлю об успехах, указало в документах ряд позиций в Купянске и в его окрестностях как "взятые под контроль".

Поэтому якобы "подконтрольные России позиции" были признаны тыловыми, хотя на самом деле там шли ожесточенные бои. Поэтому российские штурмовые группы, зажаты в городской застройке, не могут вызвать огневую поддержку. В частности, запросы на артиллерийские удары по позициям ВСУ не проходят, поскольку артиллерия руководствуется официальными отчетами штаба, где указано, что эти районы якобы уже контролирует российская армия. Огонь по таким координатам запрещен.

Напомним, в понедельник, 26 января, Силы специальных операций Украины успешно провели операцию в Купянске, уничтожив и взяв в плен российских солдат. Украинские бойцы обнаружили оккупантов в разрушенном супермаркете АТБ и ликвидировали двух российских военных, еще двух взяли в плен.