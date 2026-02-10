Подробиці жорстокого злочину розповідають у відділі комунікації поліції Рівненської області.

Як чоловік позбавив життя п'ятьох людей?

За даними слідства, близько 4:10 ранку в школі Дубенського району, де тимчасово проживали переселенці, стався конфлікт на побутовому ґрунті між 72-річним чоловіком із Донецької області та іншими мешканцями.

Сварка швидко переросла в бійку, під час якої пенсіонер схопив молоток і сокиру та почав завдавати ударів п'ятьом людям. Від отриманих тяжких травм на місці події загинули п'ятеро людей. Це двоє чоловіків 60 і 68 років, дві жінки 81 та 78 років (усі з Донеччини), а також 56-річна жителька Кіровоградської області.

Пенсіонер до смерті забив 5 сусідів сокирою та молотком: дивіться фото поліції

Першими на місце прибули патрульні поліцейські, які знайшли тіла вбитих, а також затримали нападника. Згодом слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури офіційно затримали 72-річного чоловіка відповідно до статті 208 КПК України.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи Дубенського районного управління поліції та Головного управління Нацполіції в області, криміналісти, керівництво ГУНП та Дубенського РВП. Процесуальне керівництво здійснюють Дубенська окружна та Рівненська обласна прокуратури.

За фактом трагедії відкрито кримінальне провадження за пунктом 1 частини 2 статті 115 КК України. Мовиться про умисне вбивство двох або більше осіб. Вирішується питання про оголошення підозри затриманому та обрання йому запобіжного заходу.

Варто зауважити, що відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину. Тож людину не можуть піддати кримінальному покаранню, доки її вину не доведуть у законному порядку і встановлять обвинувальним вироком суду.

