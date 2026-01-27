Деталі стрілянини розповіли в поліції Черкаської області.

Дивіться також Криваве вбивство чотирьох поліцейських на Черкащині: нові деталі розслідування

Як відбулося вбивство чотирьох поліцейських на Черкащині?

У поліції розповіли, що трагедія сталася в селі Нехворощ Черкаського району. Поліцейські проводили слідчі дії, щоб встановити причетність місцевого мешканця до тяжкого злочину, вчиненого минулого року. Побачивши правоохоронців, чоловік втік з місця проживання, взявши із собою автоматичну зброю, та сховався у лісі.

Під час заходів із розшуку та затримання, зловмисник відкрив вогонь по поліцейських. Унаслідок цього четверо правоохоронців загинули, п’ятого госпіталізовано з пораненнями. Нападника було ліквідовано на місці,

– пояснили правоохоронці.

Вони уточнили, що зловмисник – місцевий мешканець, 1967 року народження. Під час обшуку в його домоволодінні вилучено схрон зброї, боєприпаси, гранати, набої та близько чотирьох кілограмів наркотичної речовини.

Деталі вбивства поліцейських на Черкащині / Фото Нацполіції

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за посягання на життя працівника правоохоронного органу. Досудове розслідування триває.

Що відомо про загиблих поліціантів у Черкаській області?

У Нацполіції розповіли про загиблих працівників поліції:

Сергій Сафронов – командир взводу швидкого реагування роти поліції особливого призначення, учасник бойових дій, майор поліції;

Олександр Флорінський – заступник командира роти поліції особливого призначення, учасник бойових дій, майор поліції;

Денис Половинка – інспектор взводу швидкого реагування роти поліції особливого призначення, старший лейтенант;

Володимир Бойко – поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, учасник бойових дій, майор поліції.

Також під час затримання злочинця зазнав поранень поліцейський офіцер громади, старший лейтенант поліції Олександр Шпак.