Відповідні дані надали аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму оновленому звіті.

Які зміни фіксували на ключових напрямках фронту?

Останніми днями динамізувався Сумський напрямок. Російські війська активізували атаки на північному заході та півночі від Сум, зокрема біля Сопича, Новомиколаївки та в напрямку Нової Січі. Водночас українські сили місцями переходять у контратаки.

Зазначається, що командування країни-агресорки, імовірно, терміново перекидає підрозділи ВДВ у район Юнаківки через ускладнення ситуації на цій ділянці.

Наступальні дії росіян на Харківському напрямку тривають, але без підтверджених просувань. Ворог атакує північно-східніше Харкова, однак за оцінками українських військових, наразі взяв паузу й накопичує резерви та очікує кращих умов для відновлення активних штурмів.

На Куп'янському й Оскільському напрямках російські сили продовжують наступальні дії, але без успіху. Бої тривають у районі Куп'янська та на прилеглих напрямках, при цьому українські підрозділи проводять локальні контратаки.

Лимансько-Слов'янський напрямок теж характеризується інтенсивними боями на широкій ділянці фронту, але без змін лінії зіткнення. Росія активно застосовує важкі авіабомби та безпілотники.

Зафіксовано просування обох сторін на Костянтинівсько-Дружківському напрямку, зокрема, українські сили просунулися південніше Костянтинівки; тим часом російські захопили Новопавлівку.

Українські війська покращили позиції на північному заході від Покровська. Російські сили продовжують атаки, але стикаються з труднощами у закріпленні, зокрема в "сірій зоні". Також фіксується відведення частини російських підрозділів на відновлення після втрат із підготовкою до нових штурмів.

Зауважимо! Українські контратаки в Дніпропетровській області змушують Росію передислокувати сили та засоби з інших районів лінії фронту та, ймовірно, з резервів оперативного рівня

Новопавлівський та Олександрівський напрямки характеризуються активними бойовими діями, які поки що тривають без підтверджених змін позицій. На окремих ділянках українські сили мають локальні успіхи.

Українські війська просунулися на Запорізькому напрямку в районі Гуляйполя. Російські сили ведуть атаки, але без підтвердженого просування.

