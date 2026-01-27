Серед загиблих – досвідчені бійці та командири, розслідування триває. Про це Суспільному повідомив начальник Головного управління Національної поліції в області Олег Гудима.

Дивіться також Колишній військовий: що відомо про чоловіка, який застрелив поліцейських на Черкащині

Чому підозрюваний відкрив вогонь?

У вівторок, 27 січня, під час затримання чоловіка, якого підозрюють у вбивстві, у Корсунському районі Черкаської області виникла перестрілка.

Підозрюваний, який хотів втекти, відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях, унаслідок чого четверо поліцейських загинули на місці, а ще один отримав важкі поранення та госпіталізований.

Голова Національної поліції Іван Вигівський повідомив, що підозрюваний атакував правоохоронців під час слідчих дій і був нейтралізований спецпризначенцями. Поліція внесла дані про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про вбивство правоохоронця.

Підозрюваним у скоєнні злочину є 59-річний місцевий мешканець Черкащини. За даними правоохоронців, чоловік раніше проходив службу у війську.

Чотири поліціянти загинули під час затримання: що про них відомо?

Нагадаємо, під час затримання зловмисника четверо поліцейських отримали травми несумісні із життям. Серед них:

  • Сергій Сафронов – командир взводу швидкого реагування роти поліції особливого призначення, учасник бойових дій, майор поліції;

  • Олександр Флорінський – заступник командира роти поліції особливого призначення, учасник бойових дій, майор поліції;

  • Денис Половинка – інспектор взводу швидкого реагування роти поліції особливого призначення, старший лейтенант;

  • Володимир Бойко – поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, учасник бойових дій, майор поліції.

  • Олександр Шпак, старший лейтенант поліції, зазнав поранень. Медики оцінюють його стан як важкий. Правоохоронця госпіталізували до реанімаційного відділення Черкаської обласної лікарні.