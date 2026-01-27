Серед загиблих – досвідчені бійці та командири, розслідування триває. Про це Суспільному повідомив начальник Головного управління Національної поліції в області Олег Гудима.
Дивіться також Колишній військовий: що відомо про чоловіка, який застрелив поліцейських на Черкащині
Чому підозрюваний відкрив вогонь?
У вівторок, 27 січня, під час затримання чоловіка, якого підозрюють у вбивстві, у Корсунському районі Черкаської області виникла перестрілка.
Підозрюваний, який хотів втекти, відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях, унаслідок чого четверо поліцейських загинули на місці, а ще один отримав важкі поранення та госпіталізований.
Голова Національної поліції Іван Вигівський повідомив, що підозрюваний атакував правоохоронців під час слідчих дій і був нейтралізований спецпризначенцями. Поліція внесла дані про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про вбивство правоохоронця.
Підозрюваним у скоєнні злочину є 59-річний місцевий мешканець Черкащини. За даними правоохоронців, чоловік раніше проходив службу у війську.
Чотири поліціянти загинули під час затримання: що про них відомо?
Нагадаємо, під час затримання зловмисника четверо поліцейських отримали травми несумісні із життям. Серед них:
Сергій Сафронов – командир взводу швидкого реагування роти поліції особливого призначення, учасник бойових дій, майор поліції;
Олександр Флорінський – заступник командира роти поліції особливого призначення, учасник бойових дій, майор поліції;
Денис Половинка – інспектор взводу швидкого реагування роти поліції особливого призначення, старший лейтенант;
Володимир Бойко – поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, учасник бойових дій, майор поліції.
Олександр Шпак, старший лейтенант поліції, зазнав поранень. Медики оцінюють його стан як важкий. Правоохоронця госпіталізували до реанімаційного відділення Черкаської обласної лікарні.