Среди погибших – опытные бойцы и командиры, расследование продолжается. Об этом Общественному сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в области Олег Гудыма.
Почему подозреваемый открыл огонь?
Во вторник, 27 января, во время задержания мужчины, которого подозревают в убийстве, в Корсунском районе Черкасской области возникла перестрелка.
Подозреваемый, который хотел убежать, открыл прицельный огонь по правоохранителям, в результате чего четверо полицейских погибли на месте, а еще один получил тяжелые ранения и госпитализирован.
Глава Национальной полиции Иван Выговский сообщил, что подозреваемый атаковал правоохранителей во время следственных действий и был нейтрализован спецназовцами. Полиция внесла данные о событии в Единый реестр досудебных расследований по статье об убийстве правоохранителя.
Подозреваемым в совершении преступления является 59-летний местный житель Черкасской области. По данным правоохранителей, мужчина ранее проходил службу в армии.
Четыре полицейских погибли во время задержания: что о них известно?
Напомним, во время задержания злоумышленника во время задержания четверо полицейских получили травмы несовместимые с жизнью. Среди них:
Сергей Сафронов – командир взвода быстрого реагирования роты полиции особого назначения, участник боевых действий, майор полиции;
Александр Флоринский – заместитель командира роты полиции особого назначения, участник боевых действий, майор полиции;
Денис Половинка – инспектор взвода быстрого реагирования роты полиции особого назначения, старший лейтенант;
Владимир Бойко – полицейский офицер общины сектора взаимодействия с общинами отдела превенции Черкасского районного управления полиции, участник боевых действий, майор полиции.
Александр Шпак, старший лейтенант полиции, получил ранения. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Правоохранителя госпитализировали в реанимационное отделение Черкасской областной больницы.