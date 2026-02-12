Найближчі роки жінка може провести за ґратами. Про це повідомляє Личаківський районний суд Львова.

Що відомо про трагедію?

За даними слідства, обвинувачена у період з жовтня по листопад 2024 року, перебуваючи у лікарні, застосовувала фізичне насильство до свого тримісячного сина, який постійно плакав.

Зокрема, жінка неодноразово трясла дитину, після чого кидала її у колиску з металевими бортиками. Внаслідок цих дій немовля зазнало серйозних ушкоджень головного мозку, що становили небезпеку для життя. Надалі в дитини розвинулися тяжкі ускладнення.

Крім того, суд встановив, що матір зламала дитині плечову кістку та ключицю. Внаслідок отриманих травм стан здоров’я хлопчика значно погіршився.

У вересні 2025 року дитина померла у медичному закладі, не доживши чотирьох днів до одного року.

Суд визнав жінку винною та призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі на 8 років. Вирок ще може бути оскаржений у встановленому законом порядку.

