Найближчі роки жінка може провести за ґратами. Про це повідомляє Личаківський районний суд Львова.
Що відомо про трагедію?
За даними слідства, обвинувачена у період з жовтня по листопад 2024 року, перебуваючи у лікарні, застосовувала фізичне насильство до свого тримісячного сина, який постійно плакав.
Зокрема, жінка неодноразово трясла дитину, після чого кидала її у колиску з металевими бортиками. Внаслідок цих дій немовля зазнало серйозних ушкоджень головного мозку, що становили небезпеку для життя. Надалі в дитини розвинулися тяжкі ускладнення.
Крім того, суд встановив, що матір зламала дитині плечову кістку та ключицю. Внаслідок отриманих травм стан здоров’я хлопчика значно погіршився.
У вересні 2025 року дитина померла у медичному закладі, не доживши чотирьох днів до одного року.
Суд визнав жінку винною та призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі на 8 років. Вирок ще може бути оскаржений у встановленому законом порядку.
