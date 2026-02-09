Невдовзі правоохоронці встановили особу матері дитини. Про це повідомляє поліція Одещини.

Дивіться також Загинули жінка з дитиною: ворог атакував дронами Богодухів

Як у контейнері для сміття знайшли немовля?

В Одесі жителька Пересипського району виявила у сміттєвому контейнері немовля. На місце події вона одразу викликала правоохоронців та медиків.

Знайдена дитина була мертвою. Її тіло скерували на судово-медичну експертизу.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ознаками частиною 2 пункту 2 статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою "природна смерть". Тривають слідчі дії.

Що відомо про матір дитини?

За попередньою інформацією, матір'ю немовляти є 37-річна містянка. Жінка вже має двох неповнолітніх дітей. Однак кілька років тому її позбавили батьківських прав.

Правоохоронці знайшли жінку та доправили до лікарні, де їй надали медичну допомогу. Наразі з нею працюють слідчі.

Поліція з’ясовує всі обставини події, зокрема умови вагітності та пологів, а також можливі мотиви. Правову кваліфікацію справи можуть змінити після результатів експертиз та слідчих дій.

Моторошні смерті дітей в Одесі: що ще відомо