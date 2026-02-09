Невдовзі правоохоронці встановили особу матері дитини. Про це повідомляє поліція Одещини.
Як у контейнері для сміття знайшли немовля?
В Одесі жителька Пересипського району виявила у сміттєвому контейнері немовля. На місце події вона одразу викликала правоохоронців та медиків.
Знайдена дитина була мертвою. Її тіло скерували на судово-медичну експертизу.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ознаками частиною 2 пункту 2 статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою "природна смерть". Тривають слідчі дії.
Що відомо про матір дитини?
За попередньою інформацією, матір'ю немовляти є 37-річна містянка. Жінка вже має двох неповнолітніх дітей. Однак кілька років тому її позбавили батьківських прав.
Правоохоронці знайшли жінку та доправили до лікарні, де їй надали медичну допомогу. Наразі з нею працюють слідчі.
Поліція з’ясовує всі обставини події, зокрема умови вагітності та пологів, а також можливі мотиви. Правову кваліфікацію справи можуть змінити після результатів експертиз та слідчих дій.
Моторошні смерті дітей в Одесі: що ще відомо
- В Одесі правоохоронці знайшли тіло немовляти в морозильній камері, що стало наслідком бездіяльності соціальних служб. Омбудсмен Лубінець заявив, що вони ігнорували попередження про небезпечні умови проживання дітей та не виконували своїх обов'язків.
- В Одесі 39-річна жінка викинула немовля з вікна 6 поверху одразу після пологів. Дитина загинула від травм. Жінку затримали, їй можуть висунути підозру в умисному вбивстві новонародженого.