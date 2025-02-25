Загиблому хлопчику був 1 рік і 3 місяці, повідомляє 24 Канал з посиланням на омбудсмена Дмитра Лубінця. Немовля разом зі старшою на рік сестричкою, мешкало з матір’ю та її співмешканцем.

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Після інциденту з немовлям у морозилці Лубінець ініціював перевірки

Після інформації про смерть хлопчика Лубінець доручив провести моніторинговий візит до низки закладів та установ в Одеській області, щоб з’ясувати, чому дитина опинилася в небезпеці.

Перевірка виявила, що мати дитини на момент її народження була неповнолітньою та мала статус дитини, позбавленої батьківського піклування, без родини та соціальних звʼязків.

Вона народила першу дитину в 16 років, але орган опіки та піклування прийняв рішення надати їй повну цивільну дієздатність, і відповідальність не лише за себе, а й за свою першу та другу дитину, яка народилась згодом,

– розповів омбудсмен.

За словами Лубінця, служби у справах дітей Одеської області системно ігнорували свої обов'язки. Порушуючи законодавство, не надали матері з дітьми статусу родини, яка перебуває в складних життєвих обставинах.

Водночас Центри соціальних служб Одеської області системно ігнорували повідомлення від правоохоронців про можливу небезпеку для дітей через умови їхнього проживання, а також не виконували своїх безпосередніх функцій щодо дітей, які обʼєктивно потребують підтримки.

Дмитро Лубінець зазначив, що Офіс Омбудсмана ініціював подання до Одеської ОВА щодо бездіяльності посадових осіб, відповідальних за захист дітей. Також інформацію донесли й до правоохоронних органів.