Погибшему мальчику был 1 год и 3 месяца, сообщает 24 Канал со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца. Младенец вместе со старшей на год сестренкой, жил с матерью и ее сожителем.

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После инцидента с младенцем в морозилке Лубинец инициировал проверки

После информации о смерти мальчика Лубинец поручил провести мониторинговый визит в ряд заведений и учреждений в Одесской области, чтобы выяснить, почему ребенок оказался в опасности.

Проверка выявила, что мать ребенка на момент его рождения была несовершеннолетней и имела статус ребенка, лишенного родительской опеки, без семьи и социальных связей.

Она родила первого ребенка в 16 лет, но орган опеки и попечительства принял решение предоставить ей полную гражданскую дееспособность, и ответственность не только за себя, но и за своего первого и второго ребенка, который родился впоследствии,

– рассказал омбудсмен.

По словам Лубинца, службы по делам детей Одесской области системно игнорировали свои обязанности. В нарушение законодательства, не предоставили матери с детьми статуса семьи, которая находится в сложных жизненных обстоятельствах.

В то же время Центры социальных служб Одесской области системно игнорировали сообщения от правоохранителей о возможной опасности для детей из-за условий их проживания, а также не выполняли своих непосредственных функций в отношении детей, которые объективно нуждаются в поддержке.

Дмитрий Лубинец отметил, что Офис Омбудсмана инициировал представление в Одесскую ОГА о бездействии должностных лиц, ответственных за защиту детей. Также информацию донесли и в правоохранительные органы.