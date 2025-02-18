К таким действиям работники прибегали для того, чтобы жители заведения не могли выйти из своих комнат. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис омбудсмана Украины.

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Что известно о нарушениях в пансионате

Как сообщили в Офисе омбудсмана Украины, в частном пансионате для пожилых людей "Луч жизни" обнаружили ряд нарушений. По словам Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, мониторинговая группа в Хмельницкой области повторно прибыла с визитом в заведение.

Во время проверки в пансионате находилось 33 подопечных, а именно 24 женщины и 9 мужчин. В целом он рассчитан на 35 человек. Лубинец отметил, что мониторинговой группе удалось выявить грубые нарушения прав человека. В частности, 4 подопечных за руки и ноги привязывали к кровати, чтобы они не выходили из комнат.

Кроме этого, по словам омбудсмена, в заведении нарушили свободу и неприкосновенность человека, ведь комнаты жителей пансионата закрывались только снаружи.

Стоит отметить, что там проживало и 5 человек с расстройствами психики. В то же время подопечные, что были прикованными к постели, даже не имели условий для проведения гигиенических процедур. В дополнение к этому, в пансионате также обнаружили неудовлетворительные жилищные условия, среди них стены с плесенью, нехватка мебели, комнаты требуют ремонта.

Омбудсман Украины немедленно направил сообщение в органы полиции для дальнейшего реагирования. Также субъекту хозяйственной деятельности направят официальные рекомендации по устранению выявленных нарушений и предотвращению их повторения,

– говорят в Офисе омбудсмана Украины.

Там отмечают, что права человека являются основой свободы, равенства и достоинства. А также добавляют, что их нарушение влечет за собой ответственность.