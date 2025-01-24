Специальное досудебное расследование преступления уже завершено, сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

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Что известно о судебном процессе

Обвиняемых будут судить заочно в Чугуевском городском суде Харьковской области за жестокое обращение с военнопленными, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет. Досудебное расследование проводило управление СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Какие обстоятельства преступления

В конце мая вблизи населенного пункта Старица Чугуевского района россияне взяли в плен 4 украинских защитника. По данным следствия, оккупанты закрыли им глаза, связали руки и проводили "конвоирование".

Обвиняемые били украинских военных по всему телу ногами и имитировали казнь выстрелами из автоматического оружия. Кроме того, применяли психологическое давление, заставляя пленных петь гимн СССР. Весь процесс командир снимал на телефон, а потом выложил видео в сеть.

Обвиняемые – командир стрелковой роты танковых войск с позывным "Барс" и его подчиненный старший стрелок взвода с позывным "Кнавон".

Их военное подразделение является частью группировки войск "Север". Она была привлечена к попытке повторного вторжения на территорию Харьковской области в мае 2024 года.

К слову, ранее команда Еѵосіатіоп.info установила личность россиянина, что убил 6 украинских бойцов прицельным выстрелом в спину. Им оказался Олег Яковлев, боец подразделения "Шторм" с позывным "Сара" 1992 года рождения. В гражданской жизни оккупант занимался откачкой выгребных ям, а на фронт приехал из Саратова.