Спеціальне досудове розслідування злочину вже завершене, повідомляє 24 Канал із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Що відомо про судовий процес

Обвинувачених судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області за жорстоке поводження з військовополоненими, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Досудове розслідування проводило управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва прокуратури.

Які обставини злочину

Наприкінці травня поблизу населеного пункту Стариця Чугуївського району росіяни взяли в полон 4 українських захисників. За даними слідства, окупанти закрили їм очі, звʼязали руки та проводили "конвоювання".

Обвинувачені били українських військових по всьому тілу ногами та імітували страту пострілами з автоматичної зброї. Окрім того, застосовували психологічний тиск, змушуючи полонених співати гімн СРСР. Увесь процес командир знімав на телефон, а потім виклав відео в мережу.

Обвинувачені — командир стрілкової роти танкових військ з позивним "Барс" і його підлеглий старший стрілець взводу з позивним "Кнавон".

Їхній військовий підрозділ є частиною угруповання військ "Север". Воно було залучене до спроби повторного вторгнення на територію Харківщини у травні 2024 року.

До слова, раніше команда Еvocation.info встановила особу росіянина, що вбив 6 українських бійців прицільним пострілом у спину. Ним виявився Олег Яковлєв, боєць підрозділу "Шторм" із позивним "Сара" 1992 року народження. У цивільному житті окупант займався відкачуванням вигрібних ям, а на фронт приїхав із Саратова.