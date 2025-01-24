Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на команду Еѵосіопатіоп.info. Она установила, что 6 украинских бойцов прицельным выстрелом в спину убил россиянин Олег Яковлев. Он является бойцом подразделения "Шторм", который участвовал в оккупации населенных пунктов в Донецкой области.

К теме Московские конвенции" вместо Женевских: как Россия пытает украинцев в плену и почему мир игнорирует

Что известно о российском оккупанте

Когда произошла казнь украинских военнопленных – неизвестно. Но расследователи узнали, что россияне хотели скрыть факт расстрела военнопленных. Они дождались, пока дрон от них полетит, и достали автоматы. Съемку вел один из оккупантов, вероятно, для личного архива.

Мужчина, который стрелял в воинов ВСУ имеет позывной "Сара", ведь оккупанты за кадром именно так его и называли. К тому же такая надпись была на его снаряжении.

Удалось установить, что "Сара" – это Яковлев Олег Владимирович, который родился 16 июня 1992 года. Он приехал на фронт из Саратова.



Установлено имя одного из террористов, который расстрелял военнопленных / Фото Еѵосіопатіоп.info

Судя по соцсетям Яковлева, это типичный рашист, который, не смог ничего добиться в жизни и решил пойти убивать других,

– пишут члены Еѵосіатіоп.info.

Об оккупанте известно, что он в гражданской жизни занимался откачкой выгребных ям. Также Яковлев часто употреблял алкоголь и наркотики.

Жены у террориста нет, они развелись. Но у Олега Яковлева остались две дочери.

Мужчина пытался найти себе пару через чат знакомств. Он делился с пользователями историей о красных трусах, с которыми он ходил в штурм. Неудивительно, что сообщения написаны с кучей ошибок.



Сообщения Олега Яковлева в социальных сетях / Скриншот Еѵосіопатіоп.info

По информации расследователей, Олег Яковлев считает себя верующим, но несмотря на это без причины убил 6 человек без оружия.

Отметим, ГУР Украины удалось установить, что приказ на расстрел военнопленных отдал оккупант из 64 отдельной мотострелковой бригады.