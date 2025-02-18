До таких дій працівники вдавалися задля того, щоб мешканці закладу не могли вийти зі своїх кімнат. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс омбудсмана України.

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Що відомо про порушення у пансіонаті

Як повідомили в Офісі омбудсмана України, у приватному пансіонаті для людей похилого віку "Промінь життя" виявили низку порушень. За словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, моніторингова група в Хмельницькій області повторно прибула з візитом до закладу.

Під час перевірки в пансіонаті перебувало 33 підопічних, а саме 24 жінки та 9 чоловіків. Загалом він розрахований на 35 людей. Лубінець зазначив, що моніторинговій групі вдалося виявити грубі порушення прав людини. Зокрема, 4 підопічних за руки та ноги прив'язували до ліжка, щоб вони не виходили з кімнат.

Окрім цього, за словами омбудсмана, у закладі порушили свободу та недоторканість людини, адже кімнати мешканців пансіонату зачинялися лише ззовні.

Варто зазначити, що там проживало й 5 осіб з розладами психіки. Водночас підопічні, що були прикутими до ліжка, навіть не мали умов для проведення гігієнічних процедур. На додачу до цього. у пансіонаті також виявили незадовільні житлові умови, серед них стіни з пліснявою, брак меблів, кімнати потребують ремонту.

Омбудсман України негайно направив повідомлення в органи поліції для подальшого реагування. Також суб’єкту господарської діяльності скерують офіційні рекомендації щодо усунення виявлених порушень та запобіганню їх повторенню,

– кажуть в Офісі омбудсмана України.

Там зазначають, що права людини є основою свободи, рівності та гідності. А також додають, що їхнє порушення тягне за собою відповідальність.