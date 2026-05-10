Чоловік схопив дівчинку та приставив їй до шиї ніж. Про це повідомили в поліції.

Як поліція затримала зловмисника?

Інцидент стався 9 травня у Львові близько 16:30 на вулиці Кавалерідзе. Чоловік, побачивши військових ТЦК, розпилив аз, схопив 13-річну дівчинку та приставив їй ніж до шиї.

Поліція та військовослужбовці оперативно затримали зловмисника та 13-річну львів'янку. На щастя, дівчинка не постраждала.

Згодом правоохоронці дізналися, зо нападником був 43-річний місцевий житель. Слідчі розпочали кримінальне провадження за незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Зловмиснику загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі. У поліції зазначили, що розслідування й досі триває, а рішення щодо повідомлення чоловіку про підозру вирішується.

У Сихівському РТЦК та СП підтвердили затримання зловмисника. Військові повідомили, що чоловік на початку поводив себе агресивно та непередбачувано.

Завдяки впевненим і злагодженим діям, нападника вдалося знешкодити. Наразі з дівчиною все добре, вона відбулася переляком,

– зазначили в ТЦК.

До уваги! Військовослужбовець ЗСУ, капітан Данило Яковлев у коментарі 24 Каналу прокоментував роботу військових ТЦК та вказав на неефективність системи мобілізації й зауважив на тому, що, маючи гроші, військовозобов'язані сьогодні можуть відкупитися. Яковлев також запропонував провести аудит в керівництві терцентрів і надати додаткові повноваження антикорупційним органам.

Які ще були схожі випадки в Україні?

У Вінниці невідомий чоловік посеред дня виліз на дах магазину, щоб уникнути військовослужбовців ТЦК. На місці події працювали військові, а також поліція, медики та рятувальники. Повідомлень про порятунок чоловіка або ж інших подробиць інциденту не оприлюднювали.

У Києві військовослужбовці ТЦК та правоохоронці затримали двох чоловіків, які намагалися уникнути перевірки. Один із них, як повідомляли у поліції, порушив правила військового обліку та хотів утекти.

На Рівненщині чоловік стріляв з автомата по групі оповіщення, постраждали військовий та поліцейський. Поліція встановила особу нападника та ввела спеціальну поліцейську операцію для його розшуку.