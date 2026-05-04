Київські пабліки поширили відео сутички між поліцейськими і цивільними. На неї відреагували у патрульній поліції.

Що видно на відео сутички між поліцією?

На оприлюднених кадрах можна побачити людей у військовій формі. Вони скрутили та утримують на землі двох цивільних. Разом із ними перебувають патрульні. У якусь мить інші цивільні чоловіки починають нападати на поліцейських та військовослужбовців, намагаючись відтягнути їх від чоловіків, які лежать на землі.

Тоді патрульні схоплюються на ноги, витягають зброю і направляють її на цивільних. На відео чути, як один із патрульних наказує чоловікам відійти і каже, що вони здійснили напад на поліцейського і намагалися заволодіти зброєю.

Як дії патрульних пояснили у поліції?

У поліції розповіли, що в Оболонському районі під час спільного патрулювання з військовими ТЦК та СП правоохоронці помітили двох чоловіків. Ті поводилися підозріло й намагалися уникнути контакту. Їх зупинили для перевірки. З'ясувалося, що один із чоловіків порушив правила військового обліку. Після цього він намагався втекти, а його знайомий почав чинити опір – намагався вдарити поліцейських і військових. Обох затримали та одягли кайданки.

Під час затримання зібралася група людей, які почали поводитися агресивно – штовхали та шарпали за одяг поліцейських і військових.

У зв'язку з цим правоохоронці привели зброю в бойову готовність і попередили, що можуть її застосувати. Після цього люди розійшлися, стрілянини не було. Затриманих доставили до ТЦК, де на них склали адміністративні матеріали.

В Україні часто трапляються сутички за участі групи оповіщення

В Одесі військовий, який раніше був у російському полоні, заявив, що його силоміць затримали невідомі у формі, побили та на короткий час вивезли мікроавтобусом, після чого викинули з авто і забрали ключі від машини. Чоловік каже, що намагався показати документи про інвалідність і статус колишнього полоненого, але на це не зважили. У ТЦК повідомили, що перевіряють інцидент і поки не підтверджують, що до нього причетні їхні співробітники, адже люди були в балаклавах і без розпізнавальних знаків.

На Рівненщині 29 квітня чоловік відкрив вогонь з автомата по групі оповіщення. Унаслідок цього поранення отримали військовий та правоохоронець. Стрілянина сталася в селі Верба Дубенського району, коли група оповіщення підійшла до чоловіка для перевірки документів. Проти нападника відкрили справу за замах на вбивство. Наступного дня його знайшли та затримали в підвалі покинутої будівлі. У нього вилучили автомат, боєприпаси та гранату.

У Луцькому районі 23 квітня під час перевірки військовозобов'язаного стався інцидент із ТЦК. Чоловік намагався втекти, заліз на дах будинку, і там виникла ситуація з штовханиною між ним і військовим – обидва впали. У ТЦК кажуть, що чоловік уникав перевірки, бо перебував у розшуку за порушення військового обліку.