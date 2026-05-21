Про це розповіли в Міноборони.

Чому можуть анулювати відстрочку?

На це може бути декілька причин. Перша і найбільш очевидна – закінчення терміну дії.

Також якщо підприємство, установа, організація, яке надавали відстрочку, вже виробили товари, виконали роботи і надали послуги для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, відстрочку анулюють.

Те саме, якщо підприємство, установу та організацію позбавили статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період органом, який прийняв рішення про визначення такого підприємства, установи та організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Звісно, відстрочку анулюють, якщо ліквідовано орган державної влади, інший державний орган, орган місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, для якого її видали.

І якщо військовозобов'язаний звільнився з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації (крім звільнення з посади з подальшим призначенням на іншу посаду в межах одного органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації).

Або якщо тимчасове припинив дію трудового договору з підприємством.

Інші причини анулювання відстрочки:

обґрунтоване подання керівника органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації;

надання відстрочки з інших причин, визначених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

припинення укладеного договору (контракту) або закінчення строку призначення – для працівників спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій та установ, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів України;

невиконання оператором протимінної діяльності протягом шести місяців робіт з розмінування (гуманітарного розмінування) за сертифікованим процесом (процесами) на основі інформації, поданої Центром протимінної діяльності.

На підставі подання державним органом, підприємством, установою обґрунтованої інформації засобами порталу Дія або шляхом електронної інформаційної взаємодії військовозобов'язаний засобами Реєстру військовозобов'язаних автоматично переводиться на загальний військовий облік, а бронювання анулюється, - пояснили процедури в Міноборони.

Якщо в мене є відстрочка, її продовжать автоматично, від мене не потрібні якісь дії?

Відстрочку продовжують автоматично не всім, а тільки деяким категоріям військовозобов'язаних. Слід сказати і те, що навіть за наявності відстрочки військовозобов'язаний має своєчасно оновлювати військово-облікові дані.

Автоматичне продовження працює як для відстрочок, оформлених через застосунок Резерв+, так і для оформлених через ЦНАП. Але це якщо в реєстрах коректні дані.

Адвокат Вадим Гречківський в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів: якщо відстрочка припинилася достроково, можуть бути проблеми. Зокрема, таке стається через зміни алгоритмів перевірки даних. І хоча Міноборони працює над усуненням технічних недоліків, краще повторно подати документи через ЦНАП, щоб зафіксувати належне звернення.

Адвокат адвокатського об'єднання Leshchenko & Partners Данило Трясов говорив: ТЦК можуть скасувати відстрочку від мобілізації лише за наявності законних підстав. Наприклад, якщо людина не поінформувала про зміни у своїх персональних даних, а ТЦК дізнався про це з державних реєстрів. Водночас працівники ТЦК відповідальні за внесення інформації про оформлені відстрочки в реєстри – людина не зобов'язана перевіряти, чи все внесено.