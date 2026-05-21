Об этом рассказали в Минобороны.

Почему могут аннулировать отсрочку?

На это может быть несколько причин. Первая и наиболее очевидная – окончание срока действия.

Также если предприятие, учреждение, организация, которое предоставляли отсрочку, уже произвели товары, выполнили работы и оказали услуги для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований, отсрочку аннулируют.

То же, если предприятие, учреждение и организацию лишили статуса критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период органом, который принял решение об определении такого предприятия, учреждения и организации критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Конечно, отсрочку аннулируют, если ликвидирован орган государственной власти, другой государственный орган, орган местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, для которого ее выдали.

И если военнообязанный уволился из органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации (кроме увольнения с должности с последующим назначением на другую должность в пределах одного органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации).

Или если временно прекратил действие трудового договора с предприятием.

Другие причины аннулирования отсрочки:

обоснованное представление руководителя органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации;

предоставление отсрочки по другим причинам, определенных статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации";

прекращение заключенного договора (контракта) или окончания срока назначения – для работников специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций и учреждений, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина, в соответствии с заключенными международными договорами Украины;

невыполнение оператором противоминной деятельности в течение шести месяцев работ по разминированию (гуманитарного разминирования) по сертифицированным процессом (процессами) на основе информации, представленной Центром противоминной деятельности.

На основании представления государственным органом, предприятием, учреждением обоснованной информации средствами портала Дія или путем электронного информационного взаимодействия военнообязанный средствами Реестра военнообязанных автоматически переводится на общий воинский учет, а бронирование аннулируется, - объяснили процедуры в Минобороны.

Если у меня есть отсрочка, ее продлят автоматически, от меня не нужны какие-то действия?

Отсрочку продлевают автоматически не всем, а только некоторым категориям военнообязанных. Следует сказать и то, что даже при наличии отсрочки военнообязанный должен своевременно обновлять военно-учетные данные.

Автоматическое продление работает как для отсрочек, оформленных через приложение Резерв +, так и для оформленных через ЦНАП. Но это если в реестрах корректные данные.

Адвокат Вадим Гречкивский в эксклюзивном комментарии 24 Канала рассказал: если отсрочка прекратилась досрочно, могут быть проблемы. В частности, такое происходит из-за изменения алгоритмов проверки данных. И хотя Минобороны работает над устранением технических недостатков, лучше повторно подать документы через ЦНАП, чтобы зафиксировать надлежащее обращение.

Адвокат адвокатского объединения Leshchenko & Partners Даниил Трясов говорил: ТЦК могут отменить отсрочку от мобилизации только при наличии законных оснований. Например, если человек не проинформировал об изменениях в своих персональных данных, а ТЦК узнал об этом из государственных реестров. В то же время работники ТЦК ответственные за внесение информации об оформленных отсрочки в реестры – человек не обязан проверять, все ли внесено.