Інцидент прокоментували у Волинському обласному ТЦК та СП.

Які деталі інциденту на Волині?

На відео, яке почало ширитись мережею, видно, як чоловік, тікаючи від працівників ТЦК, забрався на дах, після чого військовий почав погрожувати чоловіку "стріляти по ногах". В результаті обоє упали з даху будинку.

Інцидент на даху будинку: дивіться відео

У пресслужбі ТЦК уточнили деталі. Інцидент стався 23 квітня, коли цивільний чоловік проігнорував прохання військовослужбовців ТЦК зупинитись. Чоловік зупинися згодом, вибіг із авто, забіг на приватну ділянку та заліз на дах будинку.

Там він нібито просив допомоги через страх висоти, однак проігнорував допомогу військових, які надали йому драбину.

Під час спроби допомогти йому (цивільному – 24 Канал) спуститися військовослужбовець піднявся на дах, де між ними виникла штовханина, внаслідок чого обоє впали,

– додали у Волинському ТЦК та СП.

Згодом громадянин зізнався, що навмисно уникав спілкування із військовослужбовцями ТЦК, оскільки перебував у розшуку через порушення правил військового обліку.

Наразі його доставлено до ТЦК та СП для проходження ВЛК. Під час падіння чоловік не отримав тілесних ушкоджень.

Водночас погрозу чоловіку "стріляти по ногах" у територіальному центрі ніяк не пояснили.

