Фігуранту вже повідомили про підозру у замаху на вбивство та хуліганстві. Про це розповідає Чернівецька обласна прокуратура.

Що відомо про інцидент?

На Буковині правоохоронці затримали 29-річного місцевого жителя, якого підозрюють у замаху на вбивство військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Йдеться про події, що сталися 20 квітня неподалік села Струмок Дністровського району Чернівецької області. За даними слідства, під час перевезення чоловіка до мобілізаційного центру між ним і двома військовими ТЦК віком 33 та 51 років виник конфлікт. У ході суперечки підозрюваний дістав ніж і завдав потерпілим кількох ударів у ділянку шиї.

Після цього нападник не зупинився – він пошкодив службовий автомобіль ТЦК та, продовжуючи агресивні дії, вдарив одного з військовослужбовців гайковим ключем у передпліччя.

Двом постраждалим військовослужбовцям оперативно надали медичну допомогу. Наразі їхньому життю нічого не загрожує, вони перебувають під наглядом лікарів.

Місце події / Фото Чернівецька прокуратура

Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомили про підозру за статтями щодо замаху на умисне вбивство двох осіб та хуліганства. За рішенням суду підозрюваного взято під варту.

