Про це повідомили у ГУНП в Одеській області 30 березня.

Що відом про конфлікт в Одесі?

У поліції розповіли, що дізнались про інцидент у Пересипському районі міста із соцмереж. За попередніми даними, під час мобілізаційних заходів група оповіщення виявила чоловіка, який порушив правила військового обліку.

Коли його намагались доставити до ТЦК та СП, він поранив військовослужбовця ножем, заявили правоохоронці.

У цей час перехожі почали перешкоджати діям групи оповіщення. Зокрема, вони перекрили виїзд з прибудинкової території,

– додали в поліції Одещини.

Під час інциденту, за словами поліції, військовослужбовець ТЦК застосував травматичну зброю у бік перехожого. В результаті конфлікту постраждали двоє людей. Їх госпіталізували.

Поліція запевнила, що проводжує працювати на місці події, а деталі повідомить згодом.

