Про це повідомляє Суспільне.

Що відомо про жінку, яка впала з буса ТЦК?

Як повідомила Суспільному речниця обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Оксана Якушик, до жінки виїжджали парамедики. Постраждалу госпіталізували.

У неї діагностували гематоми, садна та гостру стресову реакцію. Жінка перебуває на 17-му тижні вагітності, наразі існує загроза переривання. Постраждалу госпіталізували.

У Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували інцидент. За словами речниці, жінка перешкоджала роботі групи оповіщення.

Вона блокувала роботу військовослужбовців, а також вчепилася за службове авто,

– пояснила Уляна Кравчук.

Військовослужбовці намагалася вручити повістку чоловіку, який порушив військовий облік з 9 січня 2026 року та з початку повномасштабного вторгнення не проходив військово-лікарську комісію. Він намагався втекти від працівників ТЦК.

Наразі чоловік проходить військово-лікарську комісію для визначення ступеня придатності до служби.

