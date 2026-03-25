Машину зупинили для перевірки документів, після чого між чоловіком та військовими виник конфлікт. Про це повідомили в Zaxid.net.

Дивіться також Що робити, якщо людину примусово забрали до ТЦК: пояснення адвоката

Як водій "прокатав" працівника ТЦК?

Інцидент стався у селі Гаразджа Луцького району. Між чоловіками спочатку виник конфлікт внаслідок чого представник ТЦК зачепився за капот машини, щоб не дати чоловіку втекти.

Згодом водій зупинився, військовий успішно зліз з капота, а поліція почала переслідувати авто. Правоохоронці наздогнали автівку, затримали чоловіка та доставили до територіального центру комплектування.

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

За словами речниці Волинського обласного ТЦК та СП Уляни Кравчук, конфлікт стався 25 березня близько 10:30 ранку під час проведення заходів оповіщення.

Вона додала, що працівник ТЦК раніше брав участь в АТО та в бойових діях під час повномасштабного вторгнення, проте за станом здоров'я більше не може воювати.

Що ще відомо про інциденти з працівниками ТЦК?