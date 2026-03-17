Про це інформує поліція Миколаївської області.
Що відомо про інцидент?
Випадок стався 17 березня під час перевірки документів військовозобов'язаних. Наряд поліції та ТЦК намагався перевірити документи у чоловіка, однак той відмовився їх показувати й почав поводитись агресивно.
За даними правоохоронців, зловмисник дістав ніж й поранив поліцейського та військового ТЦК у живіт та ногу. Обох постраждалих госпіталізовано.
Нападника оперативно затримали. Ним виявився 33-річний місцевий житель. Також у нього вилучили ніж, яким він скоїв напад.
Слідчі вже відкрити кримінальне провадження за статтею про посягання на життя правоохоронця та військовослужбовця. Чоловіку загрожує від 9 до 15 років ув'язнення або довічне ув'язнення волі.
Які схожі випадки трапились нещодавно?
13 березня у Полтавській області 20 осіб перешкоджали роботі ТЦК та правоохоронців, зокрема використовували сльозогінний газ. Внаслідок інциденту шестеро осіб отримали хімічні опіки.
На Волині також нещодавно зафіксували напад цивільних на військових ТЦК. Під час доставлення військовозобов'язаного до ТЦК семеро осіб наздогнали службовий автомобіль й почали навмисно блокувати рух авто.
На Прикарпатті чоловік напав із ножем на двох військовослужбовців ТЦК, поранивши одного в шию, а іншого в руку. Відомо, що чоловік подав у поліцію зустрічну заяву на військовослужбовців, мовляв, саме військові ТЦК наздогнали його на вулиці й завдали тілесних ушкоджень.