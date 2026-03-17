Про це інформує поліція Миколаївської області.

Дивіться також Чи можуть силоміць утримувати в ТЦК: пояснення адвоката

Що відомо про інцидент?

Випадок стався 17 березня під час перевірки документів військовозобов'язаних. Наряд поліції та ТЦК намагався перевірити документи у чоловіка, однак той відмовився їх показувати й почав поводитись агресивно.

За даними правоохоронців, зловмисник дістав ніж й поранив поліцейського та військового ТЦК у живіт та ногу. Обох постраждалих госпіталізовано.

Нападника оперативно затримали. Ним виявився 33-річний місцевий житель. Також у нього вилучили ніж, яким він скоїв напад.

Слідчі вже відкрити кримінальне провадження за статтею про посягання на життя правоохоронця та військовослужбовця. Чоловіку загрожує від 9 до 15 років ув'язнення або довічне ув'язнення волі.

Які схожі випадки трапились нещодавно?